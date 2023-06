Echtes Wachstum bleibt aus

Die Software AG steht geschäftlich auf wackligen Füßen. Eigentlich will der Konzern als Anbieter von Integrationssoftware, die mehrere IT-Systeme in Unternehmen und Behörden miteinander verzahnen kann, in großem Stil von der Digitalisierung profitieren. Echtes Wachstum wie in der Softwarebranche üblich blieb aber über Jahre aus.