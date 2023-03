Beim Chipindustrie-Zulieferer Siltronic wird es kurz nach der Neubesetzung der Unternehmensführung auch einen Wechsel an der Spitze des Finanzressorts geben. Die 51-jährige Claudia Schmitt folgt zum 1. Juli als neue Finanzvorständin auf Rainer Irle (53), wie der MDax-Konzern am Donnerstagabend mitteilte. Irle wechselt in gleicher Funktion zum Chip- und Sensorenhersteller AMS-Osram. Schmitt arbeitet seit 2009 bei Siltronic und verantwortet aktuell die Bereiche Controlling und Treasury.