Siemens lässt seine Bilanzen vom kommenden Jahr an von den Wirtschaftsprüfern von PwC unter die Lupe nehmen. Die Prüfungsgesellschaft löst zu Beginn des Geschäftsjahres 2023/24 (per Ende September) als Abschlussprüfer den Konkurrenten EY ab, der sich seit 2009 mit der Bilanz von Siemens beschäftigt, die Aufgabe aber nach den im Zuge des Wirecard-Skandals eingeführten Regeln abgeben muss. PwC habe in der Ausschreibung das attraktivste Angebot vorgelegt, sagte Werner Brandt, der den Prüfungsausschuss des Siemens-Aufsichtsrats leitet. "Wir sind überzeugt, mit PwC einen Abschlussprüfer ausgewählt zu haben, der eine qualitativ hochwertige Prüfung gewährleisten und unsere strengen Unabhängigkeitsstandards einhalten wird." Formal muss noch die Hauptversammlung Anfang 2024 das Mandat bestätigen.