Einer der Gründe für den schwachen Quartalsbericht: Siemens Healthineers gibt einen Teil des Geschäfts seiner milliardenschweren Übernahme Corindus auf. Der Einsatz der Gefäßoperations-Roboter in der Kardiologie – also etwa bei Herzinfarkten – werde eingestellt, Siemens Healthineers werde sich nun auf die Weiterentwicklung der Roboter für die Neurologie konzentrieren, teilte die Siemens-Tochter am Mittwoch in Erlangen mit.