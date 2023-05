Unternehmen senkt Ergebnisprognose

Wegen der Probleme bei Gamesa senkte das Unternehmen jedoch seine Ergebnisprognose. So dürfte der Konzernverlust nach Steuern das Vorjahresniveau von 712 Millionen Euro um bis zu einem niedrigen dreistelligen Millionen-Betrag übersteigen, teilte das Unternehmen am Montag in München mit. Bislang war Siemens Energy von einem Fehlbetrag in Vorjahreshöhe ausgegangen. Die bereinigte operative Marge soll nun im unteren Bereich der angepeilten ein bis drei Prozent liegen. Es ist bereits die zweite Prognosesenkung in diesem Jahr.

Siemens Gamesa bleibt das entscheidende Problem der Münchner. Die Windenergie-Tochter, die von Siemens Energy im Februar komplett übernommen worden war, fuhr im zweiten Quartal als einziges Segment operative Verluste ein. Bruch betonte: "Der Erfolg des Windgeschäfts bleibt die Grundvoraussetzung dafür, dass wir ein profitabler Marktführer im Bereich der Energiewende werden." Die Restrukturierung von Gamesa benötige jedoch Zeit.