Das ist ab einer bestimmten Firmengröße eigentlich ein absolutes No-Go. Oft genug lauern die Risiken im direkten Umfeld der Chefetagen: Wichtig sei es hier vor allem, die Mitarbeiter für die Gefahren des "Social Engineering" zu sensibilisieren: "Zu oft wird immer noch fremden Personen am Telefon Auskunft über vertrauliche Dinge gegeben, zu oft werden weiterhin Pishing-Mails geöffnet und zu oft stehen Laptops auf Veranstaltungen ungeschützt im Raum", sagt Bernges. Die dadurch bekanntwerdenden Daten können so sensibel sein, dass sie die Führungskräfte konkret in Gefahr bringen. "Auch im vermeintlich privaten Bereich wird oft etwas vorgetäuscht, das letztendlich auf die Gewinnung von Informationen hinausläuft", so Bernges.

Sie fordert eine offenere Kommunikation: "Dadurch könnten wir auch mit den Sicherheitsbehörden eine noch effizientere Zusammenarbeit erreichen". Doch oft sind die Kommunikationswege zwischen Unternehmen und Behörden viel zu lang, die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen fallen dann nicht optimal aus. Und das kann schnell fatale Folgen haben.