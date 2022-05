Großaktionär Alexander Otto (54) will sich den Shoppingcenter-Investor Deutsche Euroshop komplett einverleiben und tut sich dafür mit dem US-Finanzinvestor Oaktree Capital zusammen. Es würden insgesamt 1,4 Milliarden Euro geboten, teilte das Bieterkonsortium Hercules BidCo am Montag mit, das von Oaktree sowie Ottos Vermögensverwaltung Cura kontrolliert wird.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Deutschen Euroshop hätten sich bereits hinter die Offerte gestellt, so die Mitteilung. Die Transaktion soll noch im dritten Quartal des Jahres über die Bühne gehen. Konkret offeriert Hercules BidCo zusätzlich einer Dividende 22,50 Euro je Aktie und damit einen Aufschlag von 44 Prozent zum Schlusskurs von Freitag. Die Aktien der Deutschen Euroshop schnellten um 42 Prozent hoch in Richtung des Angebotspreises.

Unternehmer Alexander Otto hält bereits rund ein Fünftel an der Hamburger Firma. Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent zuzüglich einer Aktie. Die Deutsche Euroshop gehört wie der Projektentwickler ECE zum Einflussbereich der Familie Otto.

Das SDax-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig.