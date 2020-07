Audiostory Shopify - Amazon in lieb

Tobias Lütke aus Koblenz hat in Kanada einen boomenden Softwarekonzern aufgebaut, der an der Börse mehr als 110 Milliarden Dollar wert ist. Nun steht die Firma am alles entscheidenden Punkt.

, gesprochen von Sandrina Lorenz Von Christina Kyriasoglou