Insgesamt ist der Strategiewechsel der europäischen Majors ein weiteres Zeichen dafür, dass sich die amerikanische Vision für Big Oil durchsetzt. Während Shell und BP in den letzten Jahren auf kohlenstoffarme Technologien umstellten, hielten ExxonMobil und Chevron unbeirrt an ihren fossilen Kerngeschäften fest. Dies trug zu einer Bewertungslücke bei, da die Investoren in fossile Brennstoffe in Scharen zu den Amerikanern strömten.