Der Expansionswille ist groß. Dafür baut das Unternehmen mit weltweit 11.000 Mitarbeitern auch sein Team in Irland aus. Darüber hinaus hat der chinesische Händler mit der Produktion in der Türkei begonnen und werde als Teil seines europäischen Expansionsplans eine große Fabrik in Polen eröffnen. "Es ist wichtig, Teams in den Ländern, Regionen und Gegenden zu haben, in denen wir tätig sind", so Pernot-Day. Die "Lokalisierungs"-Strategie umfasst den Bau eines 40.000 Quadratmeter großen neuen Lagers in Polen, das eine schnellere Belieferung des europäischen Marktes ermöglicht.

Shein ist mittlerweile der weltweit größte Online-Textilhändler, der Wert des Unternehmens wird auf 30 Milliarden Dollar geschätzt. Shein verkauft direkt online, über die App und via Social Media. Die unerbittliche Ausweitung des Verkaufs und der Produktion wird Shein immer wieder vorgeworfen. Kritiker gehen davon aus, dass die niedrigen Kosten nicht mit einer fairen Behandlung von Beschäftigten und Umwelt vereinbar seien.

US-Senatoren gehen Vorwürfen in China nach

Unter anderem wird der Mode-Billigkette vorgeworfen, Baumwolle aus einem chinesischen Zwangsarbeiter-Gebiet zu vertreiben und in die USA zu importieren. Drei US-Senatoren haben den Vorstandsvorsitzenden des Fast Fashion Unternehmens, Chris Xu, deshalb bereits schriftlich um eine Stellungnahme dazu gebeten. Grundlage für das Schreiben ist ein von Bloomberg im November 2022 veröffentlichter Laborbericht darüber, dass bei Shein bestellte Kleidungsstücke Baumwolle aus Xinjiang enthielten, einer Region Chinas, deren Produkte laut Bundesgesetz nicht in die USA eingeführt werden dürfen. Waren aus dieser Region gelten laut US-Gesetz als Produkte aus Zwangsarbeit. Die chinesische Regierung bestreitet dies jedoch. Shein wird damit auch zum Politikum zwischen den wachsenden Spannungen zwischen den USA und China.

Das chinesische Unternehmen wehrt sich vehement gegen die Vorwürfe. Die niedrigen Preise beruhten auf einer nachfrageorientierten Produktion und nicht auf Zwangs- oder Billigarbeit. Pernot-Day betont regelmäßig, dass die Abschaffung des Risikos unverkaufter Bestände der Grund dafür sei, dass Shein extrem niedrige Preise anbieten könne, etwa T-Shirts für 4,99 Euro. "Wir sind in der Lage, die Nachfrage genau zu messen und nur so viele Kleidungsstücke zu produzieren, wie wir benötigen", sagt er.

Gerüchte um baldigen Börsengang

Der Streit um die Produktionsbedingungen ist auch aus einem anderen Grund bedeutsam: So strebt Shein nach verschiedenen Berichten offenbar einen Börsengang in den USA an. US-amerikanische Abgeordnete haben kürzlich die Finanzaufsichtsbehörde SEC aufgefordert, eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe über Zwangsarbeiter aus der Uigurischen Volksgruppe bei mehreren Marken, darunter Shein, durchzuführen.

"Als globales Unternehmen nimmt Shein die Transparenz in der gesamten Lieferkette ernst. Wir verpflichten uns, die Menschenrechte zu respektieren und die lokalen Gesetze und Vorschriften in jedem Markt, in dem wir tätig sind, zu befolgen", heißt es auf Anfrage des manager magazins. "Unsere Zulieferer müssen sich an einen strengen Verhaltenskodex (CoC) halten, der sich an den Kernkonventionen der Internationalen Arbeitsorganisation orientiert. Wir haben keine Toleranz gegenüber Zwangsarbeit", so das Unternehmen.