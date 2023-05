Adam Hakki, Senior Partner von Shearman & Sterling, betont in der gemeinsamen Presseerklärung, dass es bei diesem Zusammenschluss um mehr als nur um Größe gehe. "Es geht um gemeinsame Werte und Visionen. Jedes unserer Unternehmen wurde in einer der Finanzmetropolen der Welt geboren, und wir haben beide einen hervorragenden Ruf aufgebaut, der auf dem unerschütterlichen Engagement beruht, allen unseren Kunden Qualität zu bieten." Der Bedarf von Mandanten an globalen Elitekanzleien sei noch nie so groß gewesen wie heute, so Hakki. Durch den Zusammenschluss könne man den Bedürfnissen in einem immer komplexeren Umfeld besser nachkommen.