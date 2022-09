Nach der geplanten Verstaatlichung von Uniper richtet sich das Augenmerk der Bundesregierung auf die Rettung des nächsten Importeurs. Der "Spiegel" hatte berichtet, der Gasimporteur Sefe (Securing Energy for Europe) solle ebenfalls in den Besitz des Staates übergehen. Die frühere Gazprom Germania ist noch im Besitz des russischen Energiekonzerns Gazprom, steht aber unter Treuhandschaft des Bundes, um die Versorgungssicherheit in Deutschland mit Gas zu gewährleisten.