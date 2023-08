SeamlessM4T Meta präsentiert KI-Modell für Sprachübersetzung

Die Muttergesellschaft von Facebook hat ein neues KI-Programm vorgestellt. Am Dienstag präsentierte Meta Platforms ein KI-Modell, das in der Lage ist, Sprache in vielen verschiedenen Sprachen zu übersetzen und zu transkribieren. Dieses Modell könnte ein wichtiger Bestandteil von Tools sein, die eine Echtzeitkommunikation über Sprachgrenzen hinweg ermöglichen.