Steigende Preise, Online-Handel und die Nachwirkungen von Corona setzen dem Schuhhandel immer weiter zu. Erst im vergangenen September hatte sich der Hamburger Schuhhändler Görtz in ein Schutzschirmverfahren geflüchtet, Ende März kam die Insolvenz des Schuhhändlers Reno hinzu. Zwei Wochen später erwischt es auch die Schuh-Handelsgruppe HR-Group, die erst im Oktober 2022 den Schuhhändler Reno mit dem gesamten Filialgeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft hatte. Doch nur 6 Monate später meldete auch Reno Insolvenz an, und nun hat auch die Geschäftsführung der HR Group für neun deutsche Gesellschaften einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.