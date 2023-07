Alternativen zum Öl gesucht

Gemäß den veröffentlichten Bilanzen für das Jahr 2022 verzeichnete der Vermögensfonds einen Nettoverlust von etwa 9,8 Milliarden Dollar. Im Vorjahr betrug der Gewinn 21,8 Milliarden Dollar.

Seit seiner Umwandlung von einer auf das Inland ausgerichteten Holdinggesellschaft in einen Staatsfonds im Jahr 2016 befand sich der Fonds in einem globalen Investitionsrausch. Er erwarb Anteile an Videospiel- und Elektroautoherstellern und trieb die Finanzierung neuer Städte in der Wüste voran, um bis 2030 ein Vermögen von zwei Billionen US-Dollar anzuhäufen.