Die Sandwich-Kette Subway lässt den Verkauf des Unternehmens prüfen. Die gemessen an den Standorten größte Restaurantkette der USA habe Berater beauftragt, um das Interesse am Markt für eine Übernahme auszuloten, schreibt das "Wall Street Journal" am Donnerstag unter Berufung auf eingeweihte Kreise.