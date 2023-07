Die bankrotte Kryptowährungsbörse FTX verklagt ihren Gründer Sam Bankman-Fried (31) und drei weitere ehemalige Führungskräfte. Der neue FTX-Chef John Ray (64) will sich mit der Klage über eine Milliarde Dollar zurückholen, die die vier angeblich in den Monaten vor dem Zusammenbruch im vergangenen Jahr veruntreut haben sollen. Das berichtet die "Financial Times " am Freitag.