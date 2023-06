Sam Altman Kryptoprojekt von OpenAI-Chef in Deutschland gestartet

Entwicklungen in Erlangen

Worldcoin stellt in den kommenden Wochen und Monaten an vielen Standorten den in Erlangen entwickelten Iris-Scanner "Orb" auf – etwa an Universitäten oder vor Supermärkten. Wer sich dort scannen lässt, erhält als Anreiz einen bestimmten Betrag in der eigens dafür geschaffenen Kryptowährung Worldcoin.