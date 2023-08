Salesforce ist spezialisiert auf Unternehmens-Software zum Kundenmanagement und bietet unter anderem auch den übernommenen Büro-Kommunikationsdienst Slack an.

Die Aktien von SAP haben am Donnerstag nur mit moderaten Zuwächsen auf die Zahlen des US-Konkurrenten Salesforce reagiert. Zuletzt ging es für die Anteile des Dax-Konzerns um knapp ein halbes Prozent nach oben.

Salesforce seit Jahresbeginn Spitzenreiter im Dow Jones, SAP mit plus 30 Prozent seit Januar

Die SAP-Papiere haben in diesem Jahr bislang gut ein Drittel zugelegt und zählen damit zu den Dax-Favoriten. Salesforce ist mit plus 62 Prozent seit dem Jahreswechsel im US-Leitindex Dow Jones Industrial der Spitzenreiter. Für die Papiere der US-Amerikaner zeichneten sich am Donnerstag deutliche Gewinne ab.