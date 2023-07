Um seine Wachstumsziele zu erreichen, hat Ryanair einiges vor. In vielen europäischen Ländern will die irische Airline ihr Angebot nach Angaben von Managerin Annika Ledeboer (29) ausbauen – aber nicht in Deutschland, da ist es den Iren zu teuer. Zurzeit suche man eher in Frankreich oder Schweden neue Crews, als weitere Flugzeuge an deutschen Flughäfen zu stationieren.