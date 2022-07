Die Zahl der Passagiere stieg in den drei Monaten um mehr als das Fünffache im Vorjahresvergleich auf 45,5 Millionen. Die Auslastung der Maschinen verbesserte sich von 73 auf 92 Prozent. Der Umsatz versiebenfachte sich in diesem Zuge auf 2,6 Milliarden Euro. Im Sommer will Ryanair-Chef Michael O'Leary (61) rund 15 Prozent mehr Flüge anbieten als vor der Pandemie im Jahr 2019 - trotz der jüngsten Engpässe an vielen Airports.