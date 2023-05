Eine Boeing 737 hat einen Listenpreis von bis zu 131 Millionen Dollar, allerdings werden die Maschinen häufig mit Rabatten von mehr als 50 Prozent an die Fluggesellschaften ausgeliefert. Details zur Preisgestaltung werden in der Branche üblicherweise nicht genannt. Aus Branchenkreisen hieß es jedoch, dass Ryanair als eine von nur wenigen Airlines weltweit in der Vergangenheit Sonderklauseln erhalten habe, die den niedrigsten Preis in der Region garantierten.