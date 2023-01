Bei einigen verzögert sich Rückzug

Für die Unternehmen, die noch in Russland aktiv sind, gibt es vielfältige Gründe dort zu bleiben, erläutern Evenett und Pisani. In einigen Fällen wollen Unternehmen beispielsweise nicht ihre russische Kundschaft im Stich lassen, die weder an der Entscheidung über den Einmarsch in die Ukraine noch selbst an dem Krieg beteiligt sind. In anderen Fällen möchten die Firmen vielleicht nicht auf langfristige Beziehungen zu ihren Mitarbeitern oder Lieferanten verzichten; oder sie beschließen, ihre Tätigkeit in Russland aufgrund der gesellschaftlichen Relevanz ihrer Produkte und Dienstleistungen, etwa bei Medikamenten, nicht einzustellen.

Als einen weiteren möglichen Grund, dass sich bislang so wenige Firmen aus Russland verabschiedet haben, sehen die Autoren auch die Hürden beim Rückzug. Selbst wenn ein westliches Unternehmen beschlossen und sich öffentlich dazu verpflichtet hat, sich zurückzuziehen, kann es letztendlich scheitern. Einige finden beispielsweise keinen Käufer für die Tochtergesellschaft, der bereit ist, die geforderte Summe zu zahlen. Bei anderen wird der Verkauf durch Hindernisse seitens der russischen Regierung erschwert oder verzögert, indem sie den Transfer der Erlöse ins Ausland verhindert.