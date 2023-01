Im vergangenen Jahr seien zudem erstmals mehr Frauen (12) als Männer (11) in die Vorstände der ersten Börsenliga berufen worden, heißt es weiter. Zwei Dax-Konzerne – Siemens Healthineers und Fresenius Medical Care – hätten einen Frauenanteil von 50 Prozent. Die Hälfte der Vorständinnen sei aus den eigenen Reihen rekrutiert worden und es würden auch mehr Frauen in Positionen mit Ergebnisverantwortung berufen statt wie zuvor vorwiegend ins Personalressort. Das zeige, "dass der Kulturwandel zumindest in den größten deutschen Unternehmen angekommen ist und erste Früchte trägt", sagte Berater Jens-Thomas Pietralla.