Die Autoren der Schweizer Studie weisen die Vorwürfe zurück. Die Auswahl der Unternehmen in der von ihnen verwendeten Datenbank richte sich nach dem geografischen Standort des obersten globalen Eigentümers (Global Ultimate Owner, GUO). Das ist das Unternehmen oder die Person, die einen Anteil von mindestens 50,01 Prozent kontrolliert. So würden auch in Russland ansässige Unternehmen in die Analyse mit einfließen, wenn der kontrollierende Eigentümer in einem EU- oder G7-Staat ansässig ist, wie Evenett und Pisani in einer Stellungnahme erklären. Genau das sei auch bei Yandex der Fall. Das Unternehmen gehöre zu einer Holdinggesellschaft, der Yandex N.V., mit Sitz in Amsterdam in den Niederlanden.

Viele westliche Firmen tauchen nicht in Analyse auf

Ein weiterer Vorwurf der Yale-Forscher bezieht sich auf die mangelnde Vollständigkeit der Daten. Viele westliche Konzerne fehlten schlicht in den Daten der Schweizer Forscher und seien somit nicht für die Analyse berücksichtigt worden, wie Sonnenfeld und seine Kollegen kritisieren. Das betreffe Hunderte von Großunternehmen, etwa Amazon, Airbus, Boeing, Chevron, Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Marriott und Wells Fargo. Stattdessen befänden sich zahlreiche irrelevante Unternehmen in den Daten.

Darauf entgegnen Evenett und Pisani, dass die genannten Konzerne aus dem Raster ihrer Analyse gefallen seien, weil sie nicht den zuvor festgelegten Kriterien entsprochen hätten. Einige hätten etwa keinen Sitz in EU- oder G7-Staaten. Einige seien als EU-Firmen nicht über eine Beteiligung an einer Tochtergesellschaft in Russland tätig gewesen. Bei einigen habe man eine vollständige Veräußerung der russischen Tochtergesellschaft nicht überprüfen können. Und einige seien schlicht nicht in der von ihnen ausgewählten Datenbank aufgeführt gewesen.

Die Yale-Forscher verweisen dazu darauf, dass es sich um eine russische Datenbank handele. Für sie ist es aufgrund dieser "ernstzunehmen Fehler", wie sie es nennen, nur logisch, dass das Ausmaß des Russland-Rückzugs in der Schweizer Studie so gering ausfällt.

Yale-Forscher legen mit eigener Studie nach

Um ihre eigene These zu belegen, sahen sich die Yale-Forscher gezwungen, jetzt noch einmal nachzulegen. Im Rahmen einer neu verfassten Studie versuchen sie zu beweisen, dass der Rückzug im großen Stil tatsächlich stattgefunden hat und nicht nur aus leeren Versprechungen bestand. Ihr Paper liest sich wie ein flammendes Plädoyer – doch auch in ihren Ergebnissen fällt der Anteil der wirklich vollzogenen Rückzüge westlicher Unternehmen aus Russland erstaunlich gering aus. Bis zum Februar 2023 haben demnach lediglich 179 Unternehmen Russland komplett verlassen – das entspricht 12,7 Prozent der von ihnen zugrunde gelegten Gesamtzahl aller westlichen Firmen.

Diese Zahl liegt am oberen Ende der Spanne, die auch Evenett und Pisani in ihrer Studie nannten. "Je nachdem, wie die öffentlichen Angaben der Unternehmen verwendet und interpretiert werden, sind jedoch auch Schätzungen zwischen 5 und 13 Prozent vertretbar", stellten die Schweizer Forscher damals und jetzt noch einmal in einem Beitrag klar. "Es ist offensichtlich, dass unterschiedliche methodische Ansätze zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können", schrieb Pisani auf Anfrage des manager magazins. Aber keine andere Studie – jene von Herrn Sonnenfeld und seinen Co-Autoren eingeschlossen – hätten einen wesentlichen anderen Prozentsatz festgestellt.