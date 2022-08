Rückgang in Drittstaaten Deutschlands Exporte brechen ein

Der Handel mit Drittstaaten deckt laut Statistischem Bundesamt knapp die Hälfte aller deutschen Exporte ab. Allerdings entwickelt sich der Handel mit Drittstaaten demnach nicht immer parallel zum Handel mit den EU-Staaten. Eine Prognose für die Gesamtergebnisse des Außenhandels ist daher nicht möglich.

Die deutsche Wirtschaft ist in hohem Maße exportorientiert. Rund jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hängt vom Export ab, wie die Bundeszentrale für politische Bildung berichtet. In allen Jahren seit 1952 wurden demnach mehr Waren aus Deutschland ausgeführt als eingeführt. In den achtzehn Jahren 2004 bis 2021 lag der Handelsbilanzüberschuss dabei siebzehnmal bei mehr als 150 Milliarden Euro.