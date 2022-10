Auch an der Spitze von ProSiebenSat.1 gab es jüngst einen Wechsel. Der frühere RTL-Manager Bert Habets (51) steuert künftig den MDax-Konzern mit Sitz in Unterföhring bei München. Erst seit Jahresbeginn führte Vorgänger Rainer Beaujean den TV-Konzern offiziell auch als Vorstandsvorsitzender. Nach internen Problemen schmiss er überraschend hin.

Familie von Rechtspopulist Berlusconi an TV-Sender beteiligt

An ProSiebenSat.1 hält das italienische TV-Unternehmen der Familie des italienischen Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi (86) einen hohen Aktienanteil. Schmiege sagte auf die Frage, wie sein Blick auf das Interesse eines Politikers an Medien sei: "Es wird in Deutschland sehr sensibel gesehen, dass sich mit Berlusconi ein Politiker mit auch einem Sitz im Europaparlament an einem Rundfunkanbieter beteiligt. Das ist das Thema Staatsferne – das behalten wir sehr genau im Blick."