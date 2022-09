Deal müsste bis zum Frühjahr über die Bühne sein – Interessenten aus Italien

Sollte RTL letztlich seine rund 48 Prozent an M6 verkaufen wollen, müsste der Deal bis Frühjahr 2023 über die Bühne sein. Denn dann wird die Sendelizenz von M6 erneuert. Danach darf der Hauptanteilseigner seine Aktien fünf Jahre lang nicht verkaufen. Die Papiere der M6 Groupe lagen am Donnerstagnachmittag rund 5 Prozent im Plus.