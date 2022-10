Seit Monaten legen Streiks in den verschiedensten Branchen – darunter im Zugverkehr, an Häfen oder im Kommunikationssektor – immer wieder Teile des öffentlichen Lebens in Großbritannien lahm. Die neue Premierministerin Liz Truss (47) hat angekündigt, das Recht auf Streiks deutlich einschränken zu wollen.