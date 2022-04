Der frühere Kanzleramtschef und Noch-Bahnvorstand Ronald Pofalla (62) wird ab Mai Geschäftsführer bei der Gröner Group, einer Immobilien-Entwicklungsgesellschaft in Berlin. "Gemeinsam mit den bisherigen Geschäftsführern Christoph Gröner und Lars Schnidrig wird Ronald Pofalla die Umwandlung des Unternehmens in eine Aktiengesellschaft vorantreiben", teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.