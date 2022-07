Börsenpläne der Berater Wie Roland Berger Investoren anlocken will

Die deutsche Beraterfirma bastelt an einem radikalen Plan. Primus Stefan Schaible will mit einem Teilverkauf an externe Investoren den Abstand zu den Weltmarktführern McKinsey und Boston Consulting in Grenzen halten. Womöglich geht es sogar an die Börse.