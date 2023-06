Rocket Internet Oliver Samwer erhält Dividende in Höhe von 260 Millionen Euro

Der milliardenschwere Eigentümer der deutschen Technologie-Investmentfirma Rocket Internet, Oliver Samwer (50), zahlt sich eine saftige Dividende aus. Insgesamt, so geht es aus der Einladung zur Hauptversammlung an diesem Donnerstag hervor, sollen den Aktionären des Unternehmens 315 Millionen Euro ausgeschüttet werden, praktisch der gesamte Bilanzgewinn des Vorjahres und sechsmal so viel wie noch im Vorjahr. Größter Profiteur des Geldregens wäre Oliver Samwer. Der CEO und Co-Gründer soll 260 Millionen Euro laut einem Bericht der "Financial Times" erhalten.