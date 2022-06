Rock Tech ist nicht der einzige Player, der in Deutschland den begehrten Rohstoff produzieren will. Da der Bedarf nach batteriefähigem Lithiumhydroxid mit dem Hochlaufen der Elektroautoindustrie in den kommenden Jahren rasant steigen wird, drängen zahlreiche Anbieter in den Markt.

In Deutschland will etwa das deutsch-australische Unternehmen Vulcan Energie deutsches Lithium aus Thermalwasser fördern , das im Oberrheingraben zwischen Frankfurt und Basel im Untergrund lagert. Eine Anlage des niederländischen Partners Nobian in Frankfurt veredelt es zum Batteriematerial Lithiumhydroxid-Monohydrat. Interesse an dem Produkt haben nach Angaben von Vulcan unter anderem VW, Stellantis und Renault bekundet.