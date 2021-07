Börsengang der Trading-App Robinhood sammelt weniger Geld ein als erhofft

Dämpfer für die Trading-App Robinhood: Die Aktien des US-Fintechs werden heute am unteren Ende der Preisspanne zu einem Preis von 38 US-Dollar ausgegeben. Dennoch ist es eines der teuersten Unternehmen, die in diesem Jahr an die Börse gehen.