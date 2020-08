Trotz Corona-Einschränkungen Sonderflug für 100 deutsche Firmenvertreter nach Riad

Einreisebeschränkungen? So what!? Um 100 Vertreter deutscher Unternehmen auch in Corona-Zeiten zu Kunden nach Saudi-Arabien bringen zu können, chartert die Außenhandelskammer kurzerhand einen Flieger.