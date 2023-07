Niedrigwasser unterbricht wichtige Lieferketten

Das erschwert besonders die Versorgung vieler Unternehmen mit Produkten aus der Energie-, Chemie- und Bauindustrie. Mittelständler aber auch Großkonzerne wie der Ölriese Shell, der Chemiegigant BASF und der Industriekonzern Thyssenkrupp hängen am Schiffsverkehr auf dem Rhein. Allein Thyssenkrupp erhält täglich 60.000 Tonnen Erz pro Tag per Schiff über den Werkshafen in Duisburg.