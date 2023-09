Hersteller von Panzergetrieben Rüstungskonzern Renk strebt an die Börse

Der Augsburger Panzergetriebe-Hersteller Renk will noch in diesem Jahr an die Börse. Investor Triton macht Kasse, und Renk-Chefin Susanne Wiegand macht die "Zeitenwende" zu ihrer Wachstumsstory.