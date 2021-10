Immobilienfürst René Benko "Es ist leider viel Inkompetenz, Polemik und Neid unterwegs"

Trotz der Krise in den Innenstädten setzt Europas Immobilienfürst auf rasantes Wachstum. In einem seiner seltenen Interviews sagt er, wie er den Wert seines Unternehmens verdoppeln will. Und was aus Galeria Karstadt Kaufhof werden soll.