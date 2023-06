Signa ist bekannt für Übernahmen von Kaufhäusern in Deutschland, darunter Galeria Karstadt Kaufhof, und den Verkauf eines Teils des Berliner Luxuseinkaufszentrums KaDeWe an einen thailändischen Handelskonzern. Für Galeria Karstadt Kaufhof endete am Dienstag das Insolvenzverfahren. Damit verbunden ist, dass die Gläubiger des Konzerns auf einen Großteil des Geldes verzichten, laut älteren Berichten in einer Größenordnung von 1,3 Milliarden Euro.