Arznei von Gilead Remdesivir erhält europäische Zulassung für Covid-19

Die EU-Kommission hat den Wirkstoff Remdesivir des US-Herstellers Gilead Sciences in Europa unter Auflagen zur Behandlung schwerer Fälle von Covid-19 zugelassen. Alle 27 EU-Staaten sollen damit versorgt werden - was angesichts der Hamsterkäufe der USA gar nicht so einfach erscheint.