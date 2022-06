Über Omio können Züge, Flüge, Fähren und Busse in Europa, den USA sowie Kanada miteinander verglichen und gebucht werden. Das Unternehmen kooperiert dafür mit mehr als 1000 Transportunternehmen. Das frische Geld will Shaam in den Ausbau des Produkts sowie die Expansion stecken und prüft dabei auch Zukäufe.