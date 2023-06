Reiche Reeder Wer vom Milliardenboom in der Schifffahrt profitiert

Branche auch von globaler Mindeststeuer ausgenommen

Ähnliche Modelle gibt es in den meisten Schifffahrtsnationen. Und die Branche hat es nun tatsächlich geschafft, auch von der ab 2024 geltenden globalen Mindeststeuer ausgenommen werden – einzig der Seeverkehr erhielt eine Ausnahmeregelung und kann damit unter dem dann weltweit geltenden Mindeststeuersatz von 15 Prozent bleiben. Die Begründung lässt sich mit "verwaltungstechnisch zu aufwendig" zusammenfassen.

Kaum Steuern – stattdessen hohe Dividenden

Statt an die öffentliche Hand fließen die Gewinne also weiterhin fast ungekürzt an die Anteilseigner. Und die sind bekannt: So besitzt der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne (86) 30 Prozent an Hapag-Lloyd und konnte im vergangenen Jahr eine Dividende von 3,3 Milliarden Euro einstreichen, bereits im Vorjahr waren es fast 2 Milliarden Euro. Das Gesamtvermögen von Kühne erhöhte sich dadurch noch einmal merklich auf mittlerweile knapp 40 Milliarden Euro.