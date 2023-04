Wer sind die größten Gegner dieser Ideen?

Wir haben sehr viele Direktoren, die ihrem Alltagsgeschäft nachgehen und stumpf sagen: das geht bei uns nicht. Aber dafür gibt es Change Management, wo auch diskutiert werden kann und muss, wie man mit solchen Widerständen umgeht. Schulleiter sollten sich auch immer wieder bewusst machen, dass wir in einer Krise sind. So wie es jetzt läuft, geht es nicht weiter, das ist nicht zukunftstauglich, was die Kinder lernen. Das spiegeln Umfragen und Erfahrungen der Schüler, Eltern und Lehrer. Es bedarf daher einer Gruppe von Menschen, die sich zusammentut und sagt: wir bewegen jetzt etwas gemeinsam.

Und das funktioniert an einer Brennpunktschule in Berlin genauso wie an einer Privatschule am Wolfgangsee?

Es geht dabei nicht um Geld und Ressourcen, sondern es geht um Leidenschaft und das Bewusstsein, etwas gemeinsam schaffen zu wollen. Das ist an jedem Ort der Welt umsetzbar, aber leicht ist es nicht. Es geht auch um Durchhaltevermögen und Selbstdisziplin, wie den Schuldirektor auf Schulungen zu schicken und Leadership zu lernen. Schulleiter können dabei die bedingungslose Kundenorientierung aus der Wirtschaft mitnehmen. Auch an Schulen sollten wir zuerst an die Kinder denken.