Die Abfall-Großproduzenten von RWE recyceln lediglich 16 Prozent, die Chemieriesen BASF und Bayer je rund die Hälfte ihrer Abfälle. Die schlechtesten Recyclingquoten hat der Duftkonzern Symrise: Er recycelt nur rund 7 Prozent seiner Abfälle. Insgesamt wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 31 Prozent des anfallenden Mülls gar nicht recycelt. Das entsprach mindestens 4 Millionen Tonnen.

Und auch der Recycling-Begriff, den die Konzerne in ihren Berichten verwenden, ist noch verbesserungswürdig. So zählen die meisten Konzerne die "thermische Verwertung" von Abfall, also die klassische Müllverbrennung, als Recycling, was nach gängiger Definition nicht korrekt ist.