Einer Marke ein prominentes Gesicht zu verleihen, ist lukrativ. Eine Studie der Harvard Business School beziffert die durchschnittliche Umsatzsteigerung durch den Einsatz prominenter Athleten als Werbebotschafter auf 4 Prozent . Eine andere Studie zeigt, dass die Marktbewertung von Unternehmen am Tag nach der Bekanntgabe eines Werbevertrags mit einem Prominenten um durchschnittlich 0,5 Prozent zulegt. Das zeigte sich auch in den vergangenen Jahren bei Adidas: In guten Zeiten hatte das Unternehmen mit der Schuhmarke "Yeezy" in Kooperation mit West Umsätze von weit mehr als einer Milliarde Euro erzielt.

Kellog vs. Michael Phelps

Auch die Lebensmittelmarke Kellog hatte sich von einem prominenten Athleten eine Profitsteigerung erhofft. Der achtfachen Olympiasieger von Peking zierte lange das Paket der Frühstücksflocken. Nachdem der US-Schwimmverband den Sportler jedoch wegen Marihuana-Konsums im Jahr 2009 für drei Monate sperrte und ihm die finanzielle Unterstützung strich, verlängerte auch Kellogs den auslaufenden Werbe-Deal mit dem Sportler nicht. Das Bild von Phelps, das ihn beim Inhalieren mit einer Glaspfeife zeigt, sei bei einer Party auf dem Gelände der Universität South Carolina entstanden. Für das Unternehmen war das nicht tragbar: "Michaels jüngstes Verhalten stimmt nicht mit dem Image von Kellogg überein", sagte Unternehmenssprecherin Susanne Norwitz damals. Phelps verschwand somit aus den Regalen.

Burberry vs. Kate Moss

Drogen waren auch 2005 der Grund, warum sich das Modehaus Burberry von dem Supermodel Kate Moss distanzierte, nachdem die Zeitung "Daily Mirror" Fotos von ihr beim Konsum von Kokain veröffentlicht hatte. Das Unternehmen wollte das Model daraufhin nicht wie ursprünglich geplant in seiner Werbekampagne zeigen. Bereits gedruckte Plakate mussten wieder entfernt werden. Ein halbes Jahr nach der unrühmlichen Trennung war das Model dann aber wieder in den Kampagnen zu sehen.

Moss verlor wegen des Vorfalls damals auch Millionen-Verträge mit Chanel, H&M und Gloria Vanderbilt. Nach einer Entschuldigung und einer Drogentherapie in Arizona schaffte sie aber das Comeback: Sie erschien auf zahlreichen Titelseiten und sicherte sich neue Werbeverträge mit Calvin Klein, dem Mobilfunkanbieter Virgin Mobile und dem französischen Handtaschen-Label Longchamp.

Disney vs. Johnny Depp

Auch Schauspieler Johnny Depp schaffte sein Comeback. Nachdem er seine ikonische Rolle als Pirat Jack Sparrow in der Filmreihe "Fluch der Karibik" 2018 verloren hatte, soll der Filmriese Disney nun erneut mit dem Schauspieler für einen Neuanfang in Kontakt getreten sein. 2018 hatte Depp seine Paraderolle verloren, nachdem seine Ex-Frau Amber Heard in einem Interview gesagt hatte, dass Depp sie geschlagen habe.