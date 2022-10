Das Unglück hat auch Folgen für die RSG Group (Rainer Schaller Global Group), die als McFit bekannt geworden war. Schaller, der einst nach der zehnten Klasse die Schule verlassen und eine Lehre als Einzelhandelskaufmann bei Edeka absolviert hatte, gründete die Gruppe 1996. Das Startkapital für das erste Fitnessstudio soll dabei aus dem Verkauf eines seiner vier Edeka-Märkte stammen, heißt es in verschiedenen Berichten . Mit der Marke McFit rief Schaller das Konzept eines ganztägig geöffneten Discount-Fitnessstudios ins Leben. Seit Gründung hat Schaller die Geschäftsführung allein inne – ihm gehörten auch 100 Prozent der Firmenanteile.

Nach zahlreichen Übernahmen zählt RSG heute laut eigenen Angaben neben McFit weitere 20 Marken weltweit – darunter "JohnReed Fitness" im Premiumsegenmt oder das "High5 Gym". So übernahm die Gruppe 2007 zum Beispiel den Hauptkonkurrenten Fit24. Als das durch den Schauspieler und Muskelmann Arnold Schwarzenegger (75) bekannte "Gold's Gym" in den USA nach 55 Jahren Firmengeschichte während der Corona-Krise in die Insolenz gerutscht war, schlug Schaller im Jahr 2020 ebenfalls zu und übernahm die Kette mit mehr als drei Millionen Mitgliedern und einigen Hundert Studios weltweit.

Mittlerweile nehmen etwa 6,4 Millionen Mitglieder weltweit das Fitnessangebot der Gruppe in etwa 1000 Studios direkt oder auch online wahr. Eingedenk ihrer Franchisenehmer beschäftigt die RSG Group rund 41.000 Menschen in 48 Ländern. In Deutschland gilt die RSG Group gemessen an der Mitgliederanzahl als führender Anbieter von Fitnessdienstleistungen. Gut 11 Prozent aller in einem Fitnessstudio in Deutschland gemeldeten Mitglieder trainierten laut RSG in einem Studio des Unternehmens. McFit zählt dabei zu den bekanntesten Marken und betreibt unter diesem Label 250 Studios in Deutschland, Österreich, Spanien und Italen.

Wer nach dem sehr wahrscheinlichen Tod des Unternehmers und alleinigen Gesellschafters künftig das Unternehmen übernimmt und die Geschäfte leiten wird, ist unklar. Die operative Führung hatte Schaller bereits 2018 abgegeben, es gibt vier Prokuristen.

Das Unglück von Duisburg als "Lebensaufgabe"

Wie alle Anbieter der Fitnessbranche litt auch die RSG Group während der Corona-Pandemie massiv unter den weltweiten Lockdowns mit geschlossenen Sportstätten. Nach dem letzten verfügbaren Geschäftsbericht im Handelsregister erwirtschaftete die Gruppe im Jahr 2020 bei Umsätzen von rund 224 Millionen einen Verlust von 15,8 Millionen Euro – für das Vor-Pandemie-Jahr weist die Gewinn- und Verlustrechnung der GmbH noch rund 33 Millionen Euro Gewinn bei rund 279 Millionen Euro Umsatz aus. In den Jahren zuvor hatte das Unternehmen immer einen zweistelligen Millionengewinn erzielt.