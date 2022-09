Die Ausgaben der britischen Monarchin oder des Monarchen – bislang Queen Elizabeth II., künftig King Charles III. –, ihrer Familie und anderer Vertreter des königlichen Haushalts werden aus drei Quellen finanziert:

Damit der König seinen offiziellen Pflichten nachkommen kann, überweist die britische Regierung ihrem Staatsoberhaupt regelmäßig Geld ("Sovereign Grant"). Finanziert werden diese Summen vom "Crown Estate", das einstige royale Besitztümer verwaltet: Ackerflächen und Wälder, aber auch Top-Immobilien an Londons Regent Street im vornehmen Viertel St James's. Im Geschäftsjahr 2021/22 beliefen sich die Erlöse des Crown Estate auf netto rund 313 Millionen Pfund.

Grob gerechnet gehen davon 25 Prozent an den König, wobei – umstrittene Regelung – es gesetzlich ausgeschlossen ist, dass die Summe von einem Jahr auf das andere einmal sinkt. Diese Absicherung wurde im Laufe der Corona-Pandemie erstmals wirksam: Im Finanzjahr 2019/2020 wäre eigentlich ein Rückgang des königlichen Salärs aus dem "Sovereign Grant" zu beklagen gewesen. Die britische Regierung musste die Differenz auf einen Betrag von rund 82 Millionen britische Pfund für jenes Geschäftsjahr ausgleichen. Im jüngsten Geschäftsjahr 2021/2022 betrug die Überweisung an das Königshaus 86,3 Millionen Pfund.

Offizielle, aber auch private Ausgaben bestreitet die Königin oder der König aus der "Privy Purse" (wörtlich "Privatschatulle"). Sie wird mit Einnahmen der "Duchy of Lancaster" gefüllt, die ebenfalls im Land- und Immobiliengeschäft tätig ist. Aus der Privatschatulle werden laut offiziellen Angaben vor allem Kosten anderer Mitglieder der königlichen Familie erstattet. Zuletzt – Stand März 2022 – verfügte die Duchy of Lanchaster über ein Nettovermögen von insgesamt 652,8 Millionen Pfund, was zu einem Überschuss von 24 Millionen Pfund führte, der der Queen als "Privy Purse" zur Verfügung stand.

Rein private Ausgaben tätigt das Staatsoberhaupt aus seinem Privatvermögen; dazu gehören etwa Einnahmen der Schlösser Balmoral und Sandringham, die Königin Elizabeth von ihrem Vater geerbt hatte und die nun in den Besitz von König Charles III. übergehen dürften. Das US-Magazin "Forbes" taxierte den Wert von Balmoral vor einigen Jahren auf 140 Millionen Dollar. Sandringham war demzufolge seinerzeit etwa 65 Millionen Dollar wert. Ausgeschlossen sind allerdings die südenglischen Residenzen Buckingham Palace und Schloss Windsor – über sie verfügt die Königin oder der König nur als Souverän. Allein der Buckingham Palast wird immer wieder zu den wertvollsten Immobilien der Welt gezählt, das US-Magazin "Forbes" etwa taxierte seinen Wert einmal auf mehr als eine Milliarde Pfund . Das dürfte allerdings eine rein fiktive Überlegung sein – ein Verkauf des Palastes an einen externen Erwerber oder Investor erscheint nicht vorstellbar.