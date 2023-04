Bilanzskandal im Möbelhaus Prozess gegen Ex-Steinhoff-Chef Markus Jooste beginnt

Im milliardenschweren Bilanzskandal bei dem internationalen Möbelkonzern Steinhoff müssen sich der frühere Konzernchef Markus Jooste (62) und ein Treuhänder von kommendem Dienstag an in Oldenburg vor Gericht verantworten. Verhandelt wird am Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Chef Anstiftung in fünf Fällen und dem Treuhänder Beihilfe in vier Fällen zur Bilanzmanipulation in Milliardenhöhe vor.