Die Senderkette ProSiebenSat.1 baut wohl mindestens mehrere hundert Jobs ab. "Die Verkleinerung, auf die wir uns vorbereiten, ist signifikant umfangreicher als die früheren Umstrukturierungen, die wir in unserer Gruppe hatten", sagte Konzernchef Bert Habets am Dienstagabend vor Journalisten in Frankfurt. Zuletzt seien 2019 etwa 120 Vollzeitstellen weggefallen. Konkreter wollte sich Habets nicht äußern. Denn zuerst wolle man die Gespräche mit dem Betriebsrat dazu abschließen. Dann stehe ein schwieriger Sommer bevor, wenn man die Redimensionierung umsetzen werde. Mit Kostensparen und dem Fokus auf das Unterhaltungsgeschäft will Habets den Konzern um ProSieben, Sat.1 und Kabel 1 fit für die Zukunft machen.