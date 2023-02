Größter Aktionär des ProSiebenSat.1-Konzerns, der unter anderem die Fernsehsender Kabel Eins, Sat.1 und ProSieben sowie die entsprechenden Internetseiten betreibt, ist die italienische MFE-Mediaforeurope mit rund einem Viertel der Anteile. Das von der Familie des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi (86) beherrschte Unternehmen will einen paneuropäischen Fernsehkonzern schaffen und drängt ProSiebenSat.1 deshalb zur Zusammenarbeit im Kerngeschäft. Dazu will MFE auch die Beteiligung an ProSiebenSat.1 auf knapp 30 Prozent der Stimmrechte ausbauen. Die volle Kontrolle an dem Konzern will das Unternehmen eigenen Angaben zufolge aber nicht übernehmen.